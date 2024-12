„Haben es geschafft, eine Euphorie zu entfachen“

„Krone“: Stephan, wie verbringst du mit deinen Liebsten das Weihnachtsfest?

Stephan Helm: Sehr traditionell – am 24. Dezember sind wir bei meinen Eltern, gehen mit den Kindern Florian und Alma in die Kirche in Pamhagen. Dort steht jedes Jahr ein Krippenspiel an, herrscht weihnachtliche Stimmung. Am 25. Dezember sind wir im Gasthaus von der Familie meiner Frau Melanie, Lachs esse ich sehr gerne.