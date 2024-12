Zum Anschlag in Magdeburg mit mindestens fünf Toten, sagt Faber: „Es scheint alles aus den Fugen zu geraten. Es scheint alles im Schwimmen zu sein. Aber ich denke nicht, dass wir uns nicht von solchen Einzeltätern oder Gruppierungen in irgendeiner Form einschränken lassen sollen.“ Nur mit Vertrauen, Nächstenliebe und Akzeptanz könne man eine Zukunft ermöglichen. „Wir können uns nicht in einer Festung einsperren, weder zuhause in unserer Wohnung noch als Land. Wir gehören alle Zusammen und müssen solchen Gefahren klar und deutlich begegnen.“