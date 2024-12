Neue Ordination: Augenärztin aus Leidenschaft

Schönes und positives Fach

Die gebürtige St. Veiterin studierte in Graz Medizin und erhielt ihre Ausbildung zur Fachärztin in Stuttgart. „Das Gute in der Augenheilkunde ist: Man kann oft helfen, es ist ein schönes und positives Fach“, fiebert die sympathische Medizinerin der Eröffnung entgegen. Ihr Ehemann, seines Zeichens Architekt, plante die neue Ordination, so wurde die Praxis zu einem Familienprojekt.