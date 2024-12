„Blau-Schwarz scheitert an Eitelkeit des Kanzlers“

Kein Wikipedia-Eintrag „Ich war mal Ministerin“

Bescheiden zeigte sich die FPÖ-Chefin auf die Frage, ob sie bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2028 Landeshauptfrau werden möchte. „Es wäre aus meiner Sicht nach eineinhalb Jahren Regierungsverantwortung vermessen, sozusagen an die nächste Funktion zu denken oder an einen nächsten Karriereschritt, weil die Politik für mich jetzt nicht per se etwas ist, was Karriere ist. Also da zählen andere Dinge, da zählt eine redliche Arbeit, eine seriöse Arbeit. Wenn das in dreieinhalb Jahren so bewertet wird, dass man der Meinung ist, die Marlene Svazek kann auch ein Bundesland an der Spitze führen, dann wird sich das niederschlagen in einem Wahlergebnis, und wenn es anders ist, werden mir auch viele andere Dinge einfallen.“