Baltimore Ravens lösen Ticket für NFL-Play-offs

Die Footballer der Baltimore Ravens haben sich in der US-Profiliga NFL einen Platz in den Play-offs gesichert. Gegen die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers gewann das Team um Quarterback Lamar Jackson mit 34:17. Durch den Heimsieg verhinderten die Ravens, dass sich die Steelers vorzeitig den ersten Platz in der AFC North sicherten. Beide Teams stehen nun mit einer Bilanz von 10:5 an der Spitze der Division.