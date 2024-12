Selenskyj droht mit Luftangriffen auf Russland

Krebsklinik in Cherson von Rakete getroffen

Am Samstag sei in Cherson im Süden des Landes eine Krebsklinik getroffen worden. „Glücklicherweise gab es keine Verletzten: Die Menschen waren im Schutzraum, Patienten und medizinisches Personal“, so Selenskyj. Aber die russische Seite wisse genau, wie wichtig das Spezialkrankenhaus sei.