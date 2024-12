Die klügsten Leute der Welt rutschen ins neue Jahr

Kluge Leute dürfen ab einem IQ von 130 dem Mensa-Klub beitreten. Viele blitzgescheite Menschen sind bald in Villach in Feierlaune: Mensa-Chefin Silvia Wirnsberger hat 165 clevere Personen aus 20 Nationen zum Neujahrsfest in der Draustadt eingeladen. Am 28. Dezember geht´s los.