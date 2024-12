Montafoner Sporthelden gibts nun in Magnumflaschen

Alles für den Nachwuchs

Die Sporthelden-Weine gibt es im Setpreis für 198 Euro oder einzeln für 52 Euro pro Flasche. „Der Wein ist in ausgewählten Gastronomiebetrieben wie der Lammhütte Gaschurn, dem Cafe Haller in Schruns oder der Markthalle in St. Gallenkirch erhältlich oder man bestellt per Mail direkt bei uns“, verrät Erhard, der auf einen Verkaufserfolg hofft, denn: „Der gesamte Erlös fließt in die Nachwuchsförderung.“ Damit es schon bald noch mehr Sporthelden-Weine gibt...