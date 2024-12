Youth League: Österreicher kennen ihre Gegner

Die Jungbullen, die die Ligaphase mit fünf Siegen und einem Remis auf Rang drei abgeschlossen haben, haben in der in einem Spiel ausgetragenen K.o.-Runde am 11./12. Februar Heimvorteil, ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Rapid trifft ebenfalls zu Hause auf Atletico Madrid. Sturm Graz ist auswärts bei Lok Zagreb gefordert.