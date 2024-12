Die Gefahren, die in der Solarenergie schlummern

Weitere Maßnahmen

Auf vorbeugende Maßnahmen spezialisierten sich die Mitarbeiter der Brandverhütungsstelle Burgenland. Vor allem Oberbrandinspektor Gerhard Vogler konnte sich wichtiges Fachwissen aneignen und österreichweit weitergeben. „Diese Sachkompetenz ist ebenfalls in die Erstellung der Richtlinien eingeflossen“, lobt Dorner. Für alternative Energieerzeugungsanlagen, also Windräder und Fotovoltaik-Freiflächenanlagen, befindet sich eine Technische Richtlinie für den vorbeugenden Brandschutz (TRVB) bereits in Ausarbeitung.