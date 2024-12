Russische Streitkräfte sollen Ausrüstung verlegen

Die Regierung in Moskau gab an, mit den neuen Machthabern in Syrien Gespräche über die beiden Stützpunkte zu führen. Für Tartus war Russland 2017 noch ein kostenloser Pachtvertrag über 49 Jahre gewährt worden. Aus militärischen Kreisen heißt es, dass es keine Anzeichen gebe, dass der Kreml die Stützpunkte in Syrien aufgeben wolle. Russische Truppen würden von den bisherigen Frontverläufen in dem Land abgezogen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte den Abzug der Luftabwehr.