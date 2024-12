Autohändler soll Pkw mit Drogen „gepimpt“ haben

Der 41-Jährige aus Montenegro, der in Wels lebt und hier einen Autohandel betreibt, wurde schon per internationalem Haftbefehl gesucht, weil ihm Ermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich den Drogenhandel hatten nachweisen können. Als der Gesuchte nach Kroatien einreisen wollte, wurde er jetzt festgenommen und nach Oberösterreich ausgeliefert. In der Justizanstalt Wels wartet er nun auf seinen Prozess.