„Die Bundesländer schieben sich Flüchtlinge zu“

Österreich sei ein föderaler Fleckerlteppich: „In einem Bundesland gibt’s die Bezahlkarte, in deinem anderen ein höheres Taschengeld, anderswo ein niedrigeres. Das ist nicht ideal und führt natürlich auch zu so einer Art Konkurrenzkampf innerhalb des Bundesgebietes. Die Bundesländer schieben sich gegenseitig die Flüchtlinge zu. Das leidtragende Bundesland ist dabei Wien, weil Wien als einziges Bundesland die Quote in der Grundversorgung übererfüllt.