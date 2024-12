Opernstar Anna Netrebko wieder im Liebesglück

Nun soll es Netrebko Kollege Alexander Köpeczi angetan haben, der nicht nur gesangliche, sondern auch optische Parallelen zu seinen Vorgängern hat. Bereits im April standen sie gemeinsam in der Ponchielli-Oper „La Gioconda“ in Neapel auf der Bühne. Außerdem wurde Netrebko am zweiten Advent applaudierend in der Bayerischen Staatsoper im Publikum gesichtet, wo Köpeczi den König in der Oper „Aida“ gab.