F1: Marko hat schon nächsten Jungstar im Visier

Starke Rookie-Saison

Lindblad fuhr heuer seine erste Saison in der Formel 3 für PREMA Racing und wurde Vierter in der Gesamtwertung. Gleich bei seinem Debüt gewann er das erste Sprintrennen der Saison in Bahrain, wenig später triumphierte er im Hauptrennen in Barcelona und wurde in Silverstone der erste Fahrer, der alle Rennen eines F3-Wochenendes gewann. Außerdem wurde er als „Rookie of the Year“ ausgezeichnet.