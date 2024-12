Kluft zwischen Arm und Reich so groß wie nie

Erfahrung der mangelnden Repräsentation

„Die Schere in der Bewertung des politisches Systems geht entlang der finanziellen Lage auseinander“, analysierte Martina Zandonella von Foresight bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Grund dafür sei die Erfahrung mangelnder Repräsentation. So denken derzeit 56 Prozent der Menschen im oberen und 41 Prozent im mittleren Drittel, dass sie im Parlament gut vertreten sind, im unteren Drittel sind es nur 19 Prozent. Zugleich sei der Anteil an der Nicht-Wahlberechtigten in dieser Gruppe hoch.