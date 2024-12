Neurochirurgie Graz: Jetzt spricht der Vize-Chef

Ständig werden neue Vorwürfe gegen den Leiter der in den Medien seit geraumer Zeit sehr präsenten Neurochirurgie am LKH Graz (Stichwort: OP mit 12-jähriger Tochter einer Ärztin) laut. Sein Stellvertreter Hans Eder stellt sich nun schützend vor ihn und fordert die „Anpatzer“ auf: „Lasst uns endlich in Ruhe arbeiten!“