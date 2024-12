Literaturwettbewerb: Quo vadis Bachmann-Preis?

Alle anderen, die hervorragende (freiwillige!) Leistungen um ohnehin viel zu wenig Geld erbringen, stehen vor dem AUS, weil durch die mit 1. Jänner in Kraft tretende Zwölftelregelung nur notwendige Ausgaben getätigt werden, die per Gesetz oder Vertrag abgesichert sind. Betroffen sind das Ventil mit Vada, Musikforum Viktring oder die Villa for Forest um den Verein Innenhofkultur von Raimund Spöck.