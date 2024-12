Auf der Suche nach heißen Spuren in kalter Asche

Als es am 30. November in der Wiener Panikengasse brennt, ist schon alles zu spät. Das Feuer, das in der Wohnung einer fünfköpfigen Familie ausgebrochen war, hatte sich derart ausgebreitet, dass der Weg zur Tür versperrt war. Kurzerhand evakuierte der Papa seine Frau und drei Kinder durch ein Fenster in den Innenhof. Die Berufsfeuerwehr musste nicht nur die ausgebrannte Wohnung löschen, sondern auch Bewohner der Stiege evakuieren.