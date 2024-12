Popovich lässt sich von Schlaganfall nicht stoppen

Fünffacher Champion

Popovich hatte im November einen leichten Schlaganfall erlitten. „Dies waren sicherlich unerwartete sechs Wochen für meine Familie und mich“, sagte der NBA-Coach. Popovich trainiert die Spurs seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er gewann mit dem Klub in dieser Zeit insgesamt fünf NBA-Titel. Zudem führte er das Nationalteam der USA bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu Gold. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.