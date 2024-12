„Udo Jürgens kann für uns alle ein Vorbild sein“

Habt ihr ein Lieblingslied von Udo Jürgens und falls ja, welches?

Conchita: Ein Lied, das ich besonders liebe, ist „Liebe ohne Leiden“. Aber auch „Ich weiß, was ich will“ ist ein Favorit von mir. Was Udo so faszinierend macht, ist, dass er universell und generationenübergreifend ist. Seine Musik bleibt relevant, weil sie Themen anspricht, die auch heute noch wichtig sind – oft gesellschaftskritisch, aber nie belehrend.

Hunziker: „Mit 66 Jahren“ erinnert mich an meinen Vater. Er hat dieses Lied immer gesungen, als ich Kind war. Und ganz besonders mag ich „Liebe ohne Leiden“. Diesen Song haben meine Tochter und ich ja auch in der Show gesungen. Das ist ein so berührendes Lied voller Emotionen. Denn was kann ein Elternteil seinem Kind Schöneres im Leben wünschen als Liebe ohne Leiden.