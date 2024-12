Der Hilferuf der Athleten muss gehört werden

Ansonsten gab es für die rot-weiß-roten Asse nichts zu feiern. Zwar schossen sie exzellent, in der Loipe hatten sie aber nichts zu melden. Die Herren-Staffel verlor 4:42 (!) Minuten in der Laufzeit auf Frankreich, landete in dieser auf Platz 17 von 19 – hinter Polen, Belgien oder Kasachstan. Die Damen hatten die zweitschlechteste Laufzeit aller Teams und lagen mehr als dreieinhalb Minuten hinter den Deutschen.