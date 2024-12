Ländle-Polizei kassierte sechs Führerscheine ein

Der Schwerpunkt der konzertierten Aktion, an welcher auch ein Polizeiarzt beteiligt war, lag auf Lenkern, die aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum nicht mehr am Steuer sitzen hätten dürfen. Bei den insgesamt rund 170 Kontrollen gingen den Beamten zehn alkoholisierte und sieben durch Drogen beeinträchtigte Autofahrer ins Netz – sechs davon waren derart „illuminiert“, dass sie bereits an Ort in Stelle den Führerschein abgeben mussten.