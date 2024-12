ÖVP fordert Rücktritt von Bürgermeisterin

Sportlich rollt der Ball beim ASV Siegendorf in Zukunft nur mehr im Nachwuchs. Der Verein strebt wegen Schulden in der Höhe von175.000 Euro ein Sanierungsverfahren an und hat den Spielbetrieb in der Regionalliga Ost eingestellt. Dem voraus geht ein Streit mit Ex-Präsident und Geldgeber Peter Krenmayr, der ein Darlehen in der Höhe von 185.000 Euro per Gericht einklagen will. Politisch sorgt die Causa für Wirbel.