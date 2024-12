Ein Abend, an welchem das Fagott den Ton vorgab

Im Gegensatz zu manch anderem Jahr entsprach dieses letzte Abokonzert der Saison, das unser heimisches Originalklangorchester am Freitag und Samstag in Götzis bestritt, kaum der festlichen Zeit, es sei denn, man empfindet Barockmusik generell als weihnachtlich. Freilich hatte das Concerto Matutina soeben in Regensburg mit einem dortigen Chor Bachs „Weihnachtsoratorium“ aufgeführt, doch in Götzis ging es um Konzerte für das Fagott, entstanden unter dem Einfluss Antonio Vivaldis, jedoch für das Orchester in Prag geschrieben. „Per la virtuosissima orchestra di Praga“, wie es der venezianische Meister formuliert hat.