Vergessene Mythen und Bräuche rund um Weihnachten

Alle Jahre wieder pflegen wir rund um Weihnachten zahlreiche Traditionen. Sie sind uns heilig. So wie das Aufstellen von Krippen. Viele Kirchen, Vereine und Museen warten mit tollen Krippenausstellungen auf. Auch das Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck zeigt in der Adventzeit einzigartige Exemplare aus dem Alpenraum her. Die Krippentradition wird vielerorts hochgehalten. Doch andere Bräuche rund um Weihnachten sind in vielen Gegenden in Vergessenheit geraten.