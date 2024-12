Alles für den K(l)ick! Influencer in Todesgefahr

U-Bahn-Surfer von Wien

Immer öfter setzen Menschen ihr Leben und das anderer aufs Spiel, um in sozialen Medien viral zu gehen. Besonders dramatisch der Fall in Wien, wo zwei Jugendliche am Dach einer fahrenden U-Bahn surften – live auf TikTok. Bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn prallten sie gegen eine Überführung. Ihre letzte Nachricht an die Welt: ein tödlicher Livestream.