Schwimmweste nicht Selfie-tauglich: Influencer tot

Sie wollten Ende September ausgiebig auf einer Luxusjacht feiern, doch Rettungswesten waren für die beiden Frauen an dem Tag keine passenden Accessoires. Sie wollten nach der Party zurück zur Küste und stiegen dafür in ein kleineres Boot um. Dessen Kapitän gab an, dass er gezwungen worden war, sechs Influencer mitzunehmen, obwohl das Gefährt nur auf fünf Personen zugelassen war.