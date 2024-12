Wollte Hasen ausweichen: Mutter und Sohn verletzt

Eine 26-jährige Moldawierin aus Mettmach fuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr mit ihrem PKW auf der L1102 im Gemeindegebiet von St. Georgen bei Obernberg am Inn Richtung Geinberg. Auf der Rücksitzbank saßen ihr siebenjähriger Sohn und ihr elfjähriger Schwager aus St. Wolfgang. In der Ortschaft Aichet musste die Frau einem Feldhasen ausweichen. Sie verriss ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab.