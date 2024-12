Nach Androsch-Tod: Empörung über 2 Lokalpolitiker

Er war Visionär, großzügiger Förderer und stets willkommener Gast an den lokalen Stammtischen: Hannes Androsch und „seine“ Altausseer waren einander in Respekt und Freundschaft verbunden. Entsprechend groß ist die Trauer am Fuße des Losers um den 86-jährig verstorbenen „Salzbaron“, der an den Salinen beteiligt war, das Luxushotel Mayrlife besaß und eine Gondelbahn baute.