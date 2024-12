Was Syrer in Österreich über das Assad-Aus denken

„Aleppo Sweets“ am Wiener Praterstern – ein Ort, der die Aromen Syriens bewahrt und Geschichten erzählt. Hier treffen wir Motaz, einen Elektriker, der seit 9,5 Jahren in Österreich lebt, und Badran, der bereits 1980 ins Land kam, hier studierte und ein neues Zuhause mit seiner Familie fand. Gemeinsam sprechen sie über ihre Hoffnungen – für Syrien und ihre Gemeinschaft in Österreich.