„Der Advent ist die Zeit des Wartens auf Jesus“

Warum lassen sich so viele von Krippen berühren?

„Weihnachten und auch das Jesuskind lösen bei vielen Erinnerungen an die Kindheit aus, verbunden mit der Sehnsucht nach Familie und Geborgenheit“, ist Strasser überzeugt. In der Krippe bleibt auch nach Weihnachten alles in Bewegung: „Am 5. Jänner werden Figuren getauscht: Maria hat dann einen zweijährigen Jesus am Schoß, die Heiligen Drei Könige kommen dazu.“