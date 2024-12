Emilia Eidechse belebt die Steine von Teurnia

„Ich war als Praktikantin in Teurnia tätig und habe mir überlegt, wie man das großartige Kunstwerk für Kinder zugänglich machen kann“, verrät Viktoria Zehentner. Die aus Weißenstein stammende Archäologin hat ihren Forschungsschwerpunkt auf die Alltagserfahrungen der Kinder und Jugendlichen in der Provinz Noricum gelegt. „Und ich arbeite gern mit Kindern. Sie sollen ein Museum nicht als fade Einrichtung sehen. Dazu ist dort alles viel zu spannend“, so Zehentner, die in Graz im Diözesanmuseum arbeitet.