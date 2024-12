Burgenland und Hamburg auf Werbetour in Berlin

In der Hamburger Landesvertretung in Berlin gab es nun einen großen Empfang samt Kulturabend, bei dem das Burgenland im Mittelpunkt stand. Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth war deshalb mit einer Wirtschaftsdelegation in die deutsche Hauptstadt gereist und übernahm die Präsentation. „Wir sind zwar flächenmäßig das kleinste Bundesland Österreichs, aber dafür das herzlichste“, warb Wirth charmant für das Burgenland. Kultur und Wein seien wichtige Botschafter des Landes. Mit einem Film wurden Eindrücke aus dem Burgenland präsentiert.