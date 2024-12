Rätsel um „gestohlene“ Gemeindebau-Stiege

An ihrer Stelle war ein Bauzaun aufgestellt, was zunächst zu Rätseln führte. Was war mit der Stiege passiert? Mehrere Anrainer nahmen Kontakt zu Wiener Wohnen auf, doch jeder bekam eine andere Auskunft. Mal hieß es, eine Baufirma sei in Konkurs gegangen, mal wurde auf den Werkmeister verwiesen, der Bescheid wissen sollte – eine Lösung für das Problem blieb indes ausständig.