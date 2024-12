Fahrradhersteller Simplon wird gerettet

Das Harder Traditionsunternehmen Simplon steht vor einem Neustart. Am Donnerstag hat der österreichische Finanzinvestor SOL Capital Management eine Übernahme angekündigt. Mit dieser ist auch eine Kapitalspritze verbunden, welche die Erfüllung des Sanierungsplans – die 228 Gläubiger erhalten eine Quote von 30 Prozent der anerkannten Gesamtforderungen in Höhe von 39,3 Millionen Euro – garantiert. Der Sanierungsplan wurde bereits am LG Feldkirch einstimmig angenommen.