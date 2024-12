Kaminbrand in Götzis: Familie gerettet

In Götzis mussten am Mittwochabend die Florianijünger anrücken: Nachdem in einer Wohnung ein Holzofen befeuert worden war, entstand oberhalb des Ofenrohrs ein Brand. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich die Großeltern mit zwei Enkelkindern in den Räumlichkeiten, diese konnten sich glücklicherweise rechtzeitig aus der Wohnung entfernen.