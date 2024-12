Vom Punktelauf und einer guten Nachricht

Ligaübergreifend schrieben die Eisbullen vorm 3:6 im Dienstag-Nachtrag bei gut in Fahrt befindlichen Villachern in zehn Spielen in Serie immer an, verloren einzig in Laibach (1:2 n. P.). Obwohl die Ausfallliste gerade im Sturm immer länger wurde, so erscheint das Programm vorm Champions League-Rückspiel am Dienstag bei Färjestad mit Graz (Freitag/H) und Linz (Sonntag/A) noch einmal heftiger.