SSM-Absolvent sucht sich neue Segel-Partnerin

Für den Wahl-Salzburger beginnt nun ein neues Kapitel. Er plant, mit einer neuen Vorschoterin in die nächste Nacra 17-Kampagne zu starten, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. „Die richtigen Dinge fügen sich gerade gut zusammen, und ich bin positiv, dass wir in wenigen Wochen erfolgreich durchstarten können,“ sagt der SSM-Absolvent, der dem UYC Mondsee angehört und als Heeressportler in Rif stationiert ist.