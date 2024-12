Real-Sorgen: So geht’s Superstar Kylian Mbappe

In der „Königsklasse“ avancierte der Franzose im Alter von 25 Jahren und 356 Tagen dank seines Treffers zum 0:1 in der 10. Minute zum zweitjüngsten Profi, der 50 Mal getroffen hat. Nur Lionel Messi war seinerzeit jünger. Mbappé brauchte insgesamt 79 Einsätze, um die Marke zu erreichen. Schneller waren nur Ruud van Nistelrooy (62 Partien), Messi (66) und Robert Lewandowski (77). In die Schützenliste trug sich auch Vinicius Junior ein, der sich über ein erfolgreiches Comeback nach zweiwöchiger Pause wegen einer Muskelverletzung freuen durfte. Tor Nummer drei ging auf das Konto von Jude Bellingham.