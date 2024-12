Geldsegen für Zumtobel zur Stärkung der Forschung

Das ist einmal eine gute Nachricht für den Standort Vorarlberg: Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt der Zumtobel Group einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro zur Stärkung der Forschung- und Entwicklungsarbeit von innovativen Lichtlösungen. Mit den Mitteln werden in den kommenden drei Jahren die diesbezüglichen Aktivitäten an den EU-Standorten des Lichtkonzerns unterstützt. Insgesamt will der Konzern in diesem Zeitraum 191 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung ausgeben.