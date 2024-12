Fußballer Dimov traf erstmals seinen Schutzengel

Für den passionierten Sport-Club-Fan Konstantin Klein war das Spiel gegen TWL Elektra am 14. Oktober 2023 am Favoritner Raxplatz ein Pflichttermin. Was der Notfallsanitäter der Wiener Berufsrettung beim Anpfiff noch nicht wusste: 14 Minuten später würde er die wichtigste Person auf dem Spielfeld sein – nach einem fatalen Zusammenstoß von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov mit einem Gegenspieler.