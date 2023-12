„Danke für die ganze Liebe! Aufgeben keine Option“

„Fehlen bis jetzt die Erinnerungen“

Rückblick: Der Sportclub-Kapitän stieß am 14. Oktober im Wiener Ostliga-Duell bei TWL Elektra mit einem Gegenspieler zusammen, blieb mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos liegen - er wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins AKH gebracht. „Mir fehlen bis jetzt die Erinnerungen an den Unfall und auch an den ganzen Tag. Ich weiß es nur von Erzählungen“, schildert der 33-Jährige, der damals in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Nach zehn Tagen die große Erleichterung: „Dimi“ ist aufgewacht und ansprechbar. „Nach dem Koma waren meine Liebsten da, kam vieles stückweise zurück.“