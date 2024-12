Wayne Carpendale drehte Film über Vater Howard

Der Film trägt den Titel „Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale“ und ist am Samstag, 14. Dezember, um 20.45 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen. Er kommt zudem in die ARD Mediathek. Es sei „was anderes, als sich hinter einem Show-Konzept zu verstecken oder einer Rolle“, sagte Regisseur Wayne Carpendale. Die Arbeit an dem Film sei eine Herausforderung gewesen.