„Ich will keinen Applaus nur aus Höflichkeit“

Der richtige „Riecher“

Seinen Antrieb auf Tour zu gehen und so wie jetzt das Album „Let‘s Do It Again“ auf den Markt zu bringen, erklärt er übrigens so: „Die ersten Ziele waren früher natürlich mal Erfolg und einen ersten Hit zu landen. Heute ist es viel mehr ein Gefühl, dass ich etwas von mir mit diesen Konzerten gebe möchte.“ Und wie ein Abend so laufen wird, das „riecht“ der geborene Südafrikaner quasi schon vor dem Auftritt: „Ich muss zehn Minuten vor meinem Auftritt ganz kurz meine Nase da in die Halle ,reinstecken‘ und dann weiß ich, was dann an einem Auftritt anders ist, als gestern Abend. Sehr schwer zu erklären, aber es ist wirklich so. Das kommt durch die Erfahrung von 57 Jahren auf der Bühne, da fühlt man sehr schnell, was da der richtige Weg heute ist.“