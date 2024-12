Tschofenig brach nach mehr als 43 Jahren den Bann

Mehr als 43 Jahre musste der SV Achomitz warten! Am 15. Feber 1981 hatte Hans Wallner als bis vor kurzem letzter Adler der Achomitzer in Sapporo einen Weltcup-Bewerb gewonnen. Am vergangenen Wochenende brach Daniel Tschofenig mit dem Sieg in Wisla den Bann, ist somit einer von sechs Kärntnern, die in der Elite aufs oberste Treppchen kletterten. Neben ihm gelang das nur Thomas Morgenstern, Martin Koch, Johann Millonig, Heinz Kuttin und Hans Wallner.