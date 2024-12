„Erdogan betreibt neoosmanische Politik“

Der plötzliche Sturz des Assad-Regimes hat Syrien in einen historischen Umbruch gestürzt. Kurt Seinitz, Außenpolitikexperte der „Kronen Zeitung“, analysiert im krone.tv-Gespräch mit Jürgen Winterleitner die Ursachen des Umsturzes und die Aussichten für das Land. Dabei spielen auch internationale Akteure wie Israel oder der türkische Präsidente Recep Tayyip Erdoğan eine Rolle: „Er wird der Oberlord von Syrien, so stellt er sich das zumindest vor. Erdogan betreibt eine neoosmanische Politik“, so Seinitz.