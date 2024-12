Betrüger verkaufte Haus, das ihm gar nicht gehört

„Ich habe keine Verwandten“

Der Angeklagte stellte dem Senior den Verkauf des Hauses seines Vaters in Aussicht, sobald er es geerbt hat. „Ich habe keine Verwandten, es gehört mir, hat er gesagt. Also habe ich ihm die Anzahlungen für das Haus gegeben, dass er bis dahin mit seinen Kindern über die Runden kommt.“ 40 Schuldscheine wurden ausgestellt und unterschrieben. Sogar ein handschriftlicher Kaufvertrag wurde abgeschlossen. Der Pensionist tätigte auch Online-Überweisungen, im Glauben, das Geld ginge an einen Notar, um die Erbschaft abzuwickeln – tatsächlich war der Vater im Jänner 2024 verstorben. In Wahrheit wurden Inkasso-Büros bedient.