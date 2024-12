Höchster Tennis-IQ? Wirbel um Aussagen von Kyrgios

„Ich habe gegen Djokovic, Federer, Nadal und Murray gespielt. Ich habe einen höheren Tennis-IQ als sie”, meinte der Australier und begründete: „Ich hatte seit sechs Jahren keinen Trainer mehr. Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Tennis jemand ohne Trainer ins Finale von Wimbledon geschafft hat.” 2022 hatte der ehemalige Weltranglisten-13. beim Rasenklassiker in London das Endspiel erreicht, dieses aber gegen Novak Djokovic in vier Sätzen verloren.