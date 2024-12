„Ich kann nicht sagen, wie viele Hunde ich habe!“

Katzen ohne Tageslicht

Was sie dann dort zu sehen bekam, wird sie so schnell nicht vergessen. In dem dunklen, zugemüllten Keller wurden Tiere auf engstem Raum gehalten! Drei Chihuahuas saßen dicht gedrängt sogar in einer kleinen Transportbox. „Die waren da sicher auch schon länger drinnen“, erzählt Sarah R. im Gespräch mit der „Krone“ Tierecke.